Mare Fuori 5, come "scalda" il format la Rai: una strategia da premiare

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Mare fuori 5)



Certo, forse sul piano strettamente modaiolo il fenomeno Mare fuori si è un po’ attutito rispetto a due/tre anni fa, quando personaggi iconici come Carmine, Ciro e Filippo facevano volare gli share fino al 12% e la serie, collocata su Raiplay, schizzava a 2,5 milioni di visualizzazioni giornaliere.

Tuttavia il debutto della quinta serie mercoledì in prime time su Rai 2 è stato giudicato positivamente dai pubblicitari: 1.130.000 spettatori col 5.82% di share nel primo episodio e 940.000 spettatori col 6.27% nel secondo, picchi del 7% nel finale e record di utenti dai device in prima serata con circa 30mila unità. Interessante la strategia Rai di “scaldare” il format sulla piattaforma web per poi offrirlo in pasto a una platea generalista: sia in termini di reputazione che di misurazione del target l’operazione ha pagato.

La tv di Stato è riuscita a consolidare un dialogo con le generazioni più giovani portando temi impegnativi come la criminalità giovanile e, al contrario, la voglia invece di riscatto da parte di altri ragazzi desiderosi di opporsi al sistema malavitoso.