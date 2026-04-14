L'aria che tira, clamoroso Angelo Bonelli: "Disonesto dire che è colpa del governo"

La frana in Molise "era abbastanza prevedibile, com'era prevedibile la frana di Niscemi, dove le frane erano documentate da tanti e tanti anni e nonostante questo si è deciso di continuare a costruire e non fare opere di monitoraggio".

Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, di cui è portavoce insieme al collega Nicola Fratoianni, in studio a L'aria che tira su La7, ospite di David Parenzo, parla del rischio idreogeologico in Italia e risponde spiazzando tutti a una domanda molto precisa.