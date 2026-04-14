L'aria che tira, clamoroso Angelo Bonelli: "Disonesto dire che è colpa del governo"

La frana in Molise "era abbastanza prevedibile, com'era prevedibile la frana di Niscemi, dove le frane erano documentate da tanti e tanti anni e nonostante questo si è deciso di continuare a costruire e non fare opere di monitoraggio".
Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, di cui è portavoce insieme al collega Nicola Fratoianni, in studio a L'aria che tira su La7, ospite di David Parenzo, parla del rischio idreogeologico in Italia e risponde spiazzando tutti a una domanda molto precisa.
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"Che responsabilità ha secondo lei il governo? - chiede Parenzo - Qui c'è una responsabilità dei territori, della regione, ma il governo centrale ha degli strumenti per poter intervenire?". "Assolutamente sì, si tratta di una scelta politica. Quello che manca nel nostro Paese, e devo dire che viene da lontano e quindi non voglio dire che è colpa di questo governo, sarebbe disonesto dal punto di vista intellettuale, è l'assenza di una cultura politica del governare il territorio. Si pensa che queste non siano questioni rilevanti, poi quando i cittadini vivono questi incubi c'è l'impotenza che viene manifestata", spiega il parlamentare puntando implicitamente il dito anche sul centrosinistra che territori come le Marche, e non solo, li ha governati per lustri se non decenni consecutivi.
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"Di 680mila frane che abbiamo nel nostro paese, solo 1.036 vengono monitorate, lo 0,15 per cento. Significa che nel 99% dei casi le amministrazioni non sanno quello che accadrà e non possono mettere degli strumenti a tutela anche della pubblica utilità", puntualizza ancora Bonelli secondo il quale "c'è un problema: dare un piano d'assetto dalla difesa del rischio idrogeologico del nostro Paese è una vera priorità. Quando tu fai delle scelte per il futuro del paese, come un padre e una madre con i figli, questa dovrebbe essere una priorità. E penso al Ponte sullo Stretto: 14,5 miliardi mentre abbiamo l'Italia che frana". Era partito bene, ma niente da fare: la tentazione della polemica strumentale non lo abbandona mai.
Bonelli da Parenzo, guarda qui il video di L'aria che tira su La7