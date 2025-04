PiazzaPulita, rivolta contro Prodi e Formigli: "Vergogna, sdraiato"

A Piazza Pulita torna Romano Prodi che mette in bacheca forse la "centesima" intervista consecutiva nel programma di Corrado Formigli su La7. Ci si aspettavano le scuse da parte dell'ex premier a Lavinia Orefici, la giornalista di Quarta Repubblica a cui in raptus d'ira ha tirato i capelli. Ma niente. Anche questa volta, anche su assist di Formigli, Prodi non si cosparge il capo di cenere. Anzi si parla ancora di fantomatiche "trappole" tese all'ex leade dell'Ulivo. Poi si passa ai temi di attualità e ovviamente si parla dei dazi. Prodi attacca gli Stati Uniti parlando di un Paese non più democratico.

Poi veleno sulla premier: "La visita della Meloni in Usa è come la visita di Macron, la visita che hanno fatto tanti, il mandato gliel’ha tolto Trump, dicendo che lui non tratta con i singoli, ma con la Ue". E ancora: "Nella sua convinzione, Trump è Dio, lui ha tentato nella prima parte gli Stati Uniti contro tutti, ed ha attaccato durissimamente l’Europa. Poi ha visto le conseguenze del crollo delle borse, e allora ha fatto ’West contro rest’, cioè ha radunato di novo l’ovest contro la Cina". "Trump vuole ricatturare l’Europa per servirsene contro la Cina", ha aggiunto Prodi e "noi saremo il punchball" tra le due potenze".