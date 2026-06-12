Milo Infante lascia la Rai, si scatena la guerra: chi vuole il suo posto

A.A.A. Conduttore adatto a sostituire Milo Infante cercasi. Se Salvo Sottile, giornalista esperto e nato in una città ricchissima di cronaca come la Palermo degli anni ‘90, è sembrato immediatamente l’erede naturale per Ore 14, in Rai è un rincorrersi di voci e ipotesi, tutte plausibili ma nessuna ad oggi confermata. Uno dei primi nodi da sciogliere tra le varie direzioni chiamate in causa sarà la fonte dove andare a reperire la nuova risorsa. Infante, infatti, era un interno e solitamente si tende a sostituire un dipendente Rai con un altro dipendente Rai. Ipotesi che metterebbe fuorigioco Sottile, comunque già impegnato con la sua trasmissione FarWest stabilmente in prime time su RaiTre.

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STRISCIA QUOTIDIANA A ballare, invece, è anzitutto la striscia quotidiana nel primo pomeriggio di RaiDue dove Ore 14 rappresenta indubbiamente uno dei migliori rotocalchi incentrati sulla cronaca. E ad oggi si naviga decisamente a vista. Certa, sullo sfondo, c’è per ora soltanto una data quella del prossimo 3 luglio, quando si presenteranno i nuovi palinsesti autunnali della radiotelevisione pubblica ai quali, ad oggi, manca un tassello. «Quella di Milo è stata una partenza inattesa – ha ammesso ieri l’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi rispondendo al cronista di Libero. Un’eventualità che ricorda da vicino la partenza choc di Bianca Berlinguer tre anni fa.

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«Oggi ci troviamo nella stessa identica situazione. Noi diciamo che è tutto casuale, probabilmente lo è – ha aggiunto Rossi - ma la Rai ha strumenti e professionalità tali da riuscire a ridisegnare in continuità i palinsesti e l’offerta televisiva». Vale dunque la pena andare ad esplorare questo toto-nomi. Se, dunque – come pare di capire da rumors interni alla Rai – si vorrà dare priorità a nomi in forze all’azienda, sicuramente in pole position, grazie alla lunga esperienza c’è Francesco Giorgino, oggi alla direzione dell’Ufficio Studi Rai e alla conduzione del settimanale d’approfondimento XXI Secolo nella seconda serata di RaiUno, che non osterebbe un impegno pomeridiano sul secondo canale. Così come tra i papabili compare Manuela Moreno, storico volto del Tg2 che a breve vedremo impegnata alla conduzione della versione estiva de La Vita in Diretta su RaiUno e in autunno potrebbe tornare sulla sua rete d’elezione. Come pure ci sono firme che dalle redazioni dei telegiornali sembrano destinate a un prossimo lancio con programmi tutti loro. Dal Tg1 i predestinati potrebbero essere Francesco Maesano, autorevole cronista politico molto seguito anche sui suoi canali social, oppure la lanciatissima Giorgia Cardinaletti che, dopo aver affrontato persino il palco dell’Ariston, certo non si farebbe spaventare da un ritorno alla cronaca dai toni più scuri.

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