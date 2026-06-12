Jannik Sinner spiazzante: "Ecco per chi tifo ai mondiali"

Jannik Sinner vede la Francia sul tetto del mondo. A pochi giorni dall'inizio della stagione sull'erba che porterà a Wimbledon, il numero uno del tennis mondiale si è prestato a un gioco organizzato da uno sponsor, rispondendo ad alcune domande sui Mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Chiamato a indicare la squadra favorita per la vittoria finale, l'azzurro si è preso qualche secondo prima di sbilanciarsi: "È difficile — ha ammesso sorridendo, per poi scegliere la nazionale di Didier Deschamps — Dico Francia".

I Blues in effetti sono tra i preferiti assieme a Spagna, Argentina e Brasile. Più curiosa la scelta sulla possibile sorpresa del torneo. Dopo un'altra breve riflessione e una risata, Jannik ha indicato l'Austria. Una nazionale che negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante e che potrebbe effettivamente ritagliarsi un ruolo da protagonista nella competizione.