Jannik Sinner spiazzante: "Ecco per chi tifo ai mondiali"

Jannik Sinner vede la Francia sul tetto del mondo. A pochi giorni dall'inizio della stagione sull'erba che porterà a Wimbledon, il numero uno del tennis mondiale si è prestato a un gioco organizzato da uno sponsor, rispondendo ad alcune domande sui Mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Chiamato a indicare la squadra favorita per la vittoria finale, l'azzurro si è preso qualche secondo prima di sbilanciarsi: "È difficile — ha ammesso sorridendo, per poi scegliere la nazionale di Didier Deschamps — Dico Francia".
I Blues in effetti sono tra i preferiti assieme a Spagna, Argentina e Brasile. Più curiosa la scelta sulla possibile sorpresa del torneo. Dopo un'altra breve riflessione e una risata, Jannik ha indicato l'Austria. Una nazionale che negli ultimi anni ha mostrato una crescita costante e che potrebbe effettivamente ritagliarsi un ruolo da protagonista nella competizione.
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Il campione altoatesino ha invece preferito non rispondere alla domanda sul possibile flop del Mondiale, evitando di indicare un giocatore destinato a deludere le aspettative. Una scelta condivisa da molti altri protagonisti del circuito, segno di una certa solidarietà tra atleti abituati a convivere con la pressione dei grandi eventi. Tra i tennisti coinvolti nel sondaggio c'erano anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il romano — con parte delle origini brasiliane — ha puntato sui verdeoro guidati da Carlo Ancelotti come futura campione del mondo, mentre entrambi hanno espresso dubbi sul percorso dell'Inghilterra. Berrettini si è spinto fino a prevedere un'eliminazione precoce dei britannici, definendoli la squadra più sopravvalutata del torneo. Musetti, invece, ha indicato l'Argentina campione in carica come possibile delusione.