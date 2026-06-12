Mondiali 2026, Deschamps nuovo ct dell'Italia? Voci clamorose dal ritiro francese

L'Italia alla ricerca di un Papa straniero per risollevare la nostra Nazionale. Il sogno è Pep Guardiola, la sorpresa potrebbe essere Didier Deschamps. L'ex allenatore della Juventus è impegnato negli Stati Uniti con la selezione francese. Già vincitore di una Coppa del mondo - sia da giocatore che da ct - l'ex centrocampista vuole centrare il bis. Proprio come riuscì a Vittorio Pozzo con gli Azzurri negli anni '30. Ma non è un mistero: Didier lascerà la Francia una volta terminata l'esperienza negli States. E si vocifera che sia già pronto il suo sostituto. Niente poco di meno che Zinedine Zidane.

Nel futuro di Deschamps c'è ancora l'Italia? Di certo non il francese non ha escluso alcuna impotesi. "Smetterò il più tardi possibile - ha spiegato in un'intervista rilasciata a Le Figaro -. Fare questo mestiere è la mia adrenalina e finché mi sentirò in grado di farlo, continuerò. Non sono il tipo che può vivere senza saper cosa fare il giorno dopo, anche se ciò non mi impedirebbe di prendere una pausa se fosse necessario".