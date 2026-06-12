Otto e mezzo, Travaglio insulta Vannacci: "Disadattato al quinto grappino"

"Gli italiani in questo momento non sono più nemmeno quelli dell'immigrazione - prosegue Travaglio -, perché sono stati scavalcati da altre urgenze, che sono sociali, salariali per quelli che hanno la fortuna di avere un lavoro, etc.. C'è un problema di redistribuzione, di disuguaglianze, c'è la gente che urla 'smettete di comprare e mandare armi all'Ucraina, occupatevi di sanità, di scuola, di investimenti, di creare posti di lavoro, di opere utili invece di quelle inutili'. Su quello lo vedo un po' sguarnito, dopodiché è ovvio il perché del suo successo. È nuovo, mentre gli altri sono logori, non ha responsabilità di governo e non deve confrontarsi né con le normative europee né con le leggi italiane né con la Costituzione italiana etc.. Può parlare come se fosse al bar, finché è in questa posizione".

Travaglio è tranchant: "Vannacci ti sciocca esattamente come quando vai al bar e c'è il disadattato al quinto grappino che dice le stesse cose, con l'aggravante che questo è europarlamentare e leader di un partito. Dopodiché, non credo che le elezioni si giochino su questo. Se lui pensa di convincere gli italiani a votarlo perché il loro principale problema è che i gay, oltre a guidare la macchina, vorrebbero anche degli altri diritti beh credo che ne prenderà pochi di voti".

Quindi, Travaglio entra sul tema della remigrazione: "Quando lo metti alla prova sulla remigrazione… cos’è? Sono gli espatri e le espulsioni, previste dalla nostra Costituzione e da tutte le leggi europee fin dalla notte dei tempi, fin dalla Turco-Napolitano. Il problema è che non c'è mai riuscito nessuno, perché è come svuotare il mare con il cucchiaino, perché ci vogliono troppi soldi, troppi charter, troppi agenti, troppi accordi con i Paesi d'origine che non li vogliono riprendere indietro. Possibile mai che tutti i governi di centro, di destra, di sinistra, tecnici, non tecnici ci hanno provato e non ci sono riusciti? Arriva lui e ti dice 'anche Trump li manda via'. Certo, prova a mandare via la gente dagli Usa al Messico, non c'è mica il Mar Mediterraneo in mezzo. Il rapporto tra gli Usa e i paesi del centro-America è di vassallaggio e non è lo stesso che c'è tra l'Italia e tutti i paesi da cui provengono i nostri migranti. Il problema è metterlo di fronte alle responsabilità se - e mi auguro di no - e quando le avrà, perché sono tutte chiacchiere da bar che funzionano. Provate anche da Meloni e Salvini e si è visto che nemmeno loro ci sono riusciti".

"Probabilmente c'è una quota di persone, di boccaloni di stomaco forte, disposti a pensare che non c'è Vannacci al posto della Meloni. La remigrazione è come i porti chiusi e il blocco navale, è la stessa cosa, come i Cpr in Albania, le hanno provate tutte e non ha funzionato. Sarà perché la Meloni è diventata di sinistra, buonista o perché non si può? Lui in questo momento è fortunato, non governa e siamo fortunati anche noi".

Sugli accordi di coalizione in vista delle prossime elezioni, però, Travaglio cambia tono: "Dovranno invitarlo ad un tavolo e contrattare sulle liste e sulle candidature e sull’alleanza per le elezioni. È evidente che Vannacci sta portando via non solo voti, ma anche ceto dirigente, voltagabbana eletti in Parlamento e negli Enti locali con la Lega, FdI e Forza Italia. C’è un travaso che sposta consenso all’interno del centro-destra. Non credo che la Meloni debba temere che Vannacci le faccia perdere le elezioni. Ad un certo punto, però, dovranno mettersi d’accordo".