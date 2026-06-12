Otto e mezzo, Bersani in tilt sul generale Vannacci: "Filone fascistoide, ma sui gay..."

Il generale Vannacci e il suo partito, Futuro Nazionale, faranno parte del centrodestra alle prossime elezioni politiche? È la domanda che pone la conduttrice Lilli Gruber a Pier Luigi Bersani nell’ultima puntata di Otto e Mezzo, talk di approfondimento di La7: “Le destre oggi al potere, nonostante il no di Marina Berlusconi, dovranno sedersi a un tavolo con Vannacci, anche perché sennò rischiano di andare a casa?”. Questa la risposta dell’ex-segretario del Partito Democratico: “Nelle trattative che ci saranno sicuramente, credo che Vannacci giocherà quella carta, cioè farsi paladino di una destra-destra che dovrebbe comprendere lui, Fratelli d'Italia e la Lega e lasciare sullo strapuntino le posizioni di Forza Italia. È stato puntuto su questa questione, vedo su questi risultati ipotetici di Vannacci non solo l'emergere di un filone fascistoide, ma in realtà anche qualcosa di diverso. In parte dell'elettorato di centrodestra e anche tra gli astenuti c'è una disillusione non tanto sulle ideologie, ma sui risultati di questo governo. La Meloni può raccontarla come vuole, ma la gente non ha la sensazione di star meglio e comincia a rivolgersi a posizioni più libere, radicali, sulla linea di contestazione. Tratteranno, perché vogliono vincere e sugli omosessuali - per dire - troveranno un modo, non è un grandissimo problema”.

Lilli Gruber fa lo spot al generale Vannacci È un Vannacci che tende la mano al centrodestra ma al tempo stesso attacca per smarcarsi. Nel salotto di Lilli Gr...

Sulle idee di Vannacci, Bersani non sottovaluta il personaggio: "Credo che sia la punta di un iceberg, quando uno dice - parlando di omosessuali - che si parla di gusti sta rimuovendo decenni di cultura diffusa che ha portato a dire che l'omosessualità è una condizione, non è un gusto. Rimprovero alla sinistra che in questi anni, quando abbiamo sentito delle enormità al bar, non abbiamo reagito e prima dei fatti vengono le idee, non ci sarebbe Trump se non ci fosse l'ideologia MAGA e non ci sarebbe stato nemmeno Mussolini se Marinetti dieci anni prima non avesse detto che la guerra è ‘la sola igiene dei popoli’".

Otto e mezzo, la provocazione di Vannacci: "Un Ministero dell'Assimilazione" A Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber, è stato ospite Roberto ...