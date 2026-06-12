Quarto grado, Sempio prova le scarpe: questo momento può decidere Garlasco

Nuovi estratti delle nuove indagini e degli interrogatori che vanno avanti ormai da più di un anno sul caso Garlasco vengono mostrati in esclusiva a Quarto Grado, la trasmissione d’approfondimento di cronaca nera condotta da Gianluigi Nuzzi. Si parte, innanzitutto, dalla prova della scarpa, perché sulla scena del crimine era stata rilevata un'impronta attribuita a una scarpa marca Frau, taglia 42, con una particolare suola a pallini.

Un modello identico viene fatto provare ad Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Nel video girato dal pool difensivo si osservano due paia di scarpe, il modello è identico, cambia la tipologia di tomaia. Hanno fatto calzare a Sempio i numeri 42 e 43. Ed ecco viene mostrato il momento chiave di quella prova che è stata anche videoripresa. Il numero 42, chiaro, sarebbe risultato troppo stretto e non calzabile secondo gli avvocati, mentre il 43 avrebbe permesso di forzare l'ingresso del piede, risultando però ancora troppo stretto per essere utilizzato. Le immagini di questa prova saranno depositate in Procura, insieme a nuove misurazioni. Questa prova delle scarpe, insomma, dimostrerebbe la non compatibilità con quell’impronta a pallini trovata in casa Poggi.

Oltre a questo, però, Nuzzi mostra anche l’estratto video di un interrogatorio ad Alberto Stasi, svolto dal pm Fabio Napoleone l'anno scorso (20 maggio 2025, ndr), in cui si parla di un altro elemento di prova, cioè il famoso Estathé.

Tra i reperti conservati dal 2007 c'era infatti un brick di Estathé trovato nella spazzatura della villetta. Dalle analisi genetiche è emerso che sulla cannuccia del brick sarebbe stato rilevato un profilo attribuito ad Alberto Stasi. Napoleone chiede: "Lei sa che ci sono all'esame determinati oggetti nella spazzatura? Con riferimento a quegli oggetti…". Stasi lo interrompe e parla: “Ah, si! L'Estathé è un alimento che mi è sempre piaciuto e che mi piace, quindi non ricordo a memoria, ma posso dire - anche mentalmente - di averlo bevuto. Il Fruttolo invece non è un alimento che di solito mangio e quindi… fermo restando che Chiara potrebbe dire 'assaggia, vuoi provarlo?' Non me lo ricordo, ma tenderei a escluderlo tra le due tipologie di oggetti. L'Estathé rientra nell'ambito di ciò che di solito bevo, il Fruttolo non rientra nell'ambito di ciò che di solito mangio".