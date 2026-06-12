Mondiali 2026, Ibrahimovic umiliato in diretta tv da Lalas

"Io ti adoro Zlatan, ma lui potrebbe diventare una leggenda ancora più grande". Momenti di imbarazzo in diretta tv a Fox Sports: Zlatan Ibrahimovic, attuale consigliere di Gerry Cardinale, patron del Milan, è uno dei commentatori dello speciale Mondiali 2026 di Fox Sports. Ruolo assai contestato dai tifosi rossoneri, preoccupati perché lo svedese è uno degli artifici dello stallo totale nella scelta di allenatore, direttore sportivo e direttore tecnico del Diavolo.

In altre faccende affaccendato in America, Ibra è stato chiamato a rispondere all'affondo inaspettato di un suo collega di microfono Alexi Lalas. Sì, proprio l'ex difensore americano sbarcato a Padova dopo i Mondiali di Usa 94, con tanto di zazzera bionda riccissima, pizzetto e chitarra. Oggi praticamente irriconoscibile (capelli corti, giacca e cravatta), il simpatico Lalas non sembra avere timori reverenziali. E affonda il colpo su Ibrahimovic, sostenendo che il bomber del Manchester City Erling Haaland, stella della Norvegia, sia superiore a lui.

"Non sono sicuro di questo, ancora di cose ne deve fare per raggiungere il sovrannaturale", lo interrompe subito Ibra, con la giornalista Rebecca Lowe e Thierry Henry che ascoltano in silenzio. "Lui è un killer in area, ma è un giocatore unidimensionale. Io mi muovevo ovunque nel campo, amavo giocare con il pallone. Riconosco che Haaland sia un attaccante molto intelligente che fa quello che sa fare bene e nulla più, senza sprecare troppe energie in quello che non sa fare".

"In un’intervista che abbiamo fatto insieme lui ha detto che sogna di toccare due palloni e fare due gol. Io sono diverso, il mio sogno è toccarne due e farne tre", la chiude poi con una battuta il 44enne svedese, che in carriera ha vestito le maglie di Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, Psg e Manchester United, oltre a quella dei Los Angeles Galaxy. Ora una nuova sfida, microfono in mano: per Lalas si prospetta una marcatura a uomo assai complicata.