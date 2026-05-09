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Le scarpe del Papa spopolano sui social: il messaggio nascosto

sabato 9 maggio 2026
Le scarpe del Papa spopolano sui social: il messaggio nascosto

1' di lettura

Papa Prevost con ai piedi le iconiche Nike Air, le sneakers che oggi vanno per la maggiore tra i teenager. La foto che ha già fatto il giro del web è un frame del trailer del documentario “Leone a Roma” - che celebra il primo anniversario del suo pontificato condiviso da Vatican News. L’accostamento tra sacro e sportivo è così surreale che sembra un’immagine generata con l’Ai come quella di Papa Francesco con addosso un piumino da trapper che nel 2023 spopolò. Ma stavolta è tutto vero. In uno spezzone del filmato, il Pontefice appare con un paio di Nike immacolate, con l’inconfondibile logo Swoosh nero che spunta sotto la veste sacra.

Da quando la scena è diventata virale, alcuni esperti si sono messi alla ricerca per individuare il modello esatto della scarpa: si tratterebbe della Nike Franchise Low. Una scelta che non sorprende: il design a suola bassa e silhouette pulita, richiama infatti le classiche scarpe da tennis, dettaglio che si lega perfettamente alla grande passione del Papa per la racchetta. Il documentario che ripercorre gli annidi Robert Francis Prevost a Roma sarà diffuso prossimamente sui canali dei media vaticani.

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