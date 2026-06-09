Chiara Gribaudo contro Paolo Mieli: "Non si decide nei salotti tv"

Chiara Gribaudo contro Paolo Mieli. Al centro la corsa alla premiership nel campo largo. "Io penso che Elly Schlein deve rimettersi a tessere la tela e per rimettersi a tessere la tela seriamente deve ritirarsi dalla corsa per la Presidenza del Consiglio. Secondo me farebbe bene a tirarsi fuori. Se è una grande leader, come io penso che sia, si deve chiamare fuori e dire 'io non sarò la candidata del centrosinistra alle prossime politiche'", sono state le parole del giornalista ospite di Otto e Mezzo.

Affermazioni non passate inosservate e subito commentate dalla vicepresidente del Partito democratico: "Cosa non va in Elly Schlein? Questa domanda andrebbe fatta a Mieli, ma rimarrebbe una sua opinione personale perché le leadership dei partiti e delle coalizioni non vengono decise nei salotti tv, e mi permetto di aggiungere: per fortuna. Lo decidono gli elettori e le elettrici, che infatti si sono espressi a favore di Schlein alle primarie". Intervistata da L'Unità, Gribaudo ribadisce che "alla segretaria non manca nulla e il Partito Democratico dovrebbe continuare a lavorare per diventare un’alternativa alla destra e non nella perenne ricerca di un’alternativa a Elly Schlein. Se la segretaria va giudicata, lo si faccia sui risultati e sulle idee, non su opinioni espresse in tv".