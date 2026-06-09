L'aria che tira, Parenzo irride il "Fatto": "Grazia, Graciela e grazie al...". Marco Lillo sbrocca

"Ti dice: guarda, io non avevo mai detto quelle cose. Non solo: non ti ha dato neanche l'autorizzazione alla diffusione di quella conversazione. Ci sono 8 testimoni del ranch che hanno smentito quello che voi avete detto. Ma una volta chiedere scusa non si può?", incalza la Loy.

"I 250 milioni ce li chiedono perché noi facciamo il nostro mestiere. Questa signora qui presente, così disinformata , non può dire che il Fatto non aveva l'autorizzazione. Signora, legga i giornali. Ieri è uscito un articolo...".

"E' una collega, perché una signora - lo interrompe Maria Teresa Meli del Corriere della Sera, anche lei in studio e furiosa -. Lillo! Lillo! Lillo! Questa è una cosa che esigo, e che diamine!". Lillo ironizza: "Dottoressa, professoressa, ho sbagliato titolo, mi perdoni". Quindi spiega: "Il collega Mackinson ha scritto a Graciela: 'Posso pubblicare con tuo nome e cognome?'. Risposta: 'Sì'".

"Il suo nome è stato reso pubblico senza autorizzazione", legge la Loy. "Ma allora lei insiste: lei sta citando una dichiarazione giurata resa davanti a un notaio in Uruguay e io le sto citando una chat, ha capito?". Il clima in studio si fa torrido e Lillo protesta. "Parenzo, io sto rettificando. Mi fai finire?", dopo aver minacciato peraltro un'altra denuncia dal Fatto nel caso il conduttore non citasse quell'articolo. "La signora Graciela ha scritto quando il giornale era già chiuso, le copie erano già in stampa, già sui camioncini, già verso le edicole. Se alle 23.30 mi scrivi 'mi dispiace ma ci ho ripensato', la risposta è: 'Mi dispiace Graciela, siamo già in stampa'. L'autorizzazione deve essere data nei tempi di stampa. Lo sa anche un bambino e se fai la giornalista dovresti saperlo".