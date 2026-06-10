Alberto Stasi interrogato, "quel posacenere era pieno": un pesantissimo sospetto

Un dubbio riguarderebbe il muretto di cinta di casa di Chiara, rotto nel punto in cui lui aveva scavalcato il giorno del ritrovamento del corpo. "Era rotto, ma non l’ho rotto io. E nemmeno lo ha fatto qualche carabiniere. Qualcuno potrebbe aver scavalcato. Ed è una cosa che mi ha sempre lasciato una domanda, un’anomalia - ha spiegato -. Così come la cenere nel posacenere . Io non fumavo, Chiara nemmeno, i genitori erano partiti da una settimana. C’è qualcosa che non torna. Ma non so darmi una risposta".

Stasi ha detto anche di non aver mai conosciuto Sempio: "Prima di questa conoscenza mai avuto sospetto su Sempio. Io, come ho detto già più volte, prima di leggere la SIT messa disposizione dalla Procura di Vigevano dalla dottoressa Muscio non sapevo che esistesse una persona che si chiamava Andrea Sempio. Le avevo lette, mi aveva personalmente incuriosito, insospettito la questione dello scontrino perché comunque le avevo lette tutte perché nell’ottica che la mia storia è importante oggi come lo era all’epoca, quindi avevo letto tutto quello che ci aveva messo a disposizione, quindi mi aveva lasciato un po’ sorpreso per quella che era la mia esperienza. Io normalmente non conservo uno scontrino del parcheggio per anni, lo esibisco al bisogno, quindi eravamo rimasti così, ma prima di allora non sapevo neanche che esistesse il signor Andrea Sempio. Mai incontrato".