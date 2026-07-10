La decisione della Rai: sospese le repliche di "Report". Ranucci insorge: "Congetture assurde e vergognose"

"In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci", la Direzione Approfondimento della Rai "ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico". Ad annunciarlo è l'azienda in una nota. "Resta fermo l'appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre", conclude la nota. La decisione del servizio pubblico arriva dopo questo vortice in cui è finito il conduttore Sigfrido Ranucci.

Uno stop contro il quale insorge proprio mister Report: ''Apprendo con sconcerto e con preoccupazione per l'informazione tutta che la Rai ha deciso di utilizzare il pretesto delle vergognose congetture, assurde, che sono state veicolate nelle ultime ore da alcune dichiarazioni politiche e da alcune ricostruzioni giornalistiche, per sospendere le repliche estive di puntate di inchiesta di Report già trasmesse", ha tuonato Ranucci in una nota stampa dell'avvocato Roberto De Vita. ''Sospensione con una motivazione che afferma esattamente il contrario: questa non è la protezione del 'patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico' e della trasmissione, ma è la delegittimazione non solo della mia persona ma anche di tutto il lavoro dei singoli giornalisti che in modo autonomo e indipendente hanno curato inchieste importanti e che sono vero patrimonio per l'informazione e la democrazia'', conclude Ranucci.

E pensare che proprio in mattinata, sui social del programma Ranucci affermava: "Report non va in vacanza. La squadra sta già lavorando alle nuove inchieste. Nel frattempo, vi terremo compagnia in questi mesi estivi con le nostre repliche. E se avete qualcosa da segnalarci, scriveteci a report@rai.it, vaglieremo ogni storia con la massima attenzione. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Una buona estate da Sigfrido Ranucci e da tutta la squadra di Report".

Con ironia Fratelli d'Italia aveva risposto: "Vi segnaliamo l'amicizia tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola". Una nota scherzosa in una vicenda che ha parecchi lati oscuri che andrebbero chiariti. Al più presto. Del resto Libero su questo aveva preso posizione qualche giorno fa col titolo "Coraggio Rai, ferma Ranucci". Oggi la decisione di Viale Mazzini.