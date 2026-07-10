Pier Silvio Berlusconi, "stiamo ragionando...": palinsesti Mediaset, chi può saltare

La cara vecchia televisione generalista commerciale (e gratuita) contro i “giganti del web” per lo più internazionali. Pier Silvio Berlusconi crede con tutta l’anima nella prima e i numeri che snocciola gli danno ragione. Mediaset si afferma sulla Rai in termini d’ascolti. Un vantaggio che da giugno in poi, nonostante i Mondiali, si è consolidato. Canale 5 è cresciuta. Forte di questi numeri presenta un palinsesto della nuova stagione con tante conferme e qualche novità. La Ruota della Fortuna in access prime time non si tocca. Grazie ai numeri del traino di Gerry Scotti tutta la prima serata è salita. L’autunno di Canale 5 partirà nel segno della musica con i concerti riproposti in prima serata di Achille Lauro, Irama, Emma e Giorgia. Poi torna Il Grande Fratello Vip (con Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli). Ritornano anche Zelig, Il Milionario, l’Isola dei Famosi, Battiti Live e Scherzi a parte “rivitalizzato”. Le novità sono Il Club dell’1 per cento, successo internazionale, qui condotto da Michelle Hunziker, e El Desafio, format in cui le celebrità sono chiamate a prove fisiche e mentali. Ci sono poi i quattro assi di Maria De Filippi: Tu si que vales, C’è posta per te, Amici, Temptation Island. E poi gli “Show evento”: programmi una tantum parecchio costosi ma capaci di garantire «colpi di luce al palinsesto». Tra questi: Una storia importante con Eros Ramazzotti; La ruota dei campioni, versione in prima serata della Ruota; Dive, spettacolo sulle icone della musica italiana da Orietta Berti a Patti Pravo; This is me con Silvia Toffanin; Torno a Natale con Giorgio Panariello; Taratata con Paolo Bonolis.

Pier Silvio Berlusconi cannoneggia: "Vannacci? Non do consigli. Ma il mio pensiero da cittadino..." Pier Silvio Berlusconi, nel consueto incontro con la stampa per la presentazione dei palinsesti della prossima stagione ...

Canale 5 punta anche su fiction come la nuova edizione di Viola come il mare, poi una serie sulla vita del santo Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, A testa alta con Sabrina Ferilli, forte di ascolti record, una storia che si vorrebbe fare anche con versioni in altri paesi. Si aggiungono due fiction con Vanessa Incontrada (Un mondo bellissimo e Erica), e altre con pezzi da novanta: Can Yaman, Gabriel Garko, Raul Bova. Nel preserale accanto ai titoli classici c’è l’annuncio di nuove edizioni rimodernizzate di Passaparola e Ok il prezzo è giusto! In seconda serata, sempre su Canale 5, il giornalista Federico Rampini condurrà quattro puntate di Risiko. Arriva anche una seconda serata di informazione affidata a Bianca Berlinguer, già presente in prima serata su Rete 4, dove Tony Capuozzo condurrà quattro speciali dal titolo Giganti dedicati a figure di spicco della storia. A Rete 4 arriverà la new entry Milo Infante direttamente da Raidue: a lui sarà affidato un doppio impegno, ogni giorno Ore 11 (dalle 11 alle 13), e una prima serata di cronaca il cui titolo non è stato ancora deciso. «Chiamatelo Ore 11 di Sera», suggeriscono i giornalisti, scherzando. La sera scelta per Infante è il martedì, con Bianca Berlinguer che dunque si sposta con CartaBianca il mercoledì.

Mediaset, Pier Silvio Berlusconi svela i palinsesti: doppio Milo Infante, un clamoroso ritorno (e la frase su Mentana) Una nuova strategia in quattro punti per accelerare lo sviluppo europeo di MFE, investire ancora di piu' nella telev...