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L'aria che tira, Vannacci in collegamento: clamoroso, come si presenta

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venerdì 10 luglio 2026
L'aria che tira, Vannacci in collegamento: clamoroso, come si presenta

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Roberto Vannacci ha appena percorso 15 chilometri in bicicletta, uno dei tre sport del triathlon (nuoto, corsa e bici) della tre giorni in Liguria 'mens sana in corpore sano'. "Ha appena fatto 15 chilometri, forse punta al 15%" alle elezioni Politiche? "Il mio sogno - risponde all'Aria che Tira su La7 - è la doppia cifra, certamente, e poi non mettiamo limiti alla provvidenza". L'ex parà della Folgore indossa "orgogliosamente" la maglietta con il simbolo dell'Esn (Europa delle nazioni sovrane) - l'eurogruppo di estrema destra cui aderisce Futuro nazionale e il cui gruppo principale è quello tedesco dell'Afd - dopo che il Parlamento europeo ha dato il via libera a un'indagine in merito al rispetto dei valori Ue in tema di registrazione e finanziamento.

"Questo - sostiene - dimostra che vige una certa regola fondamentale per una certa fazione politica europea e italiana: una cosa fascistissima che non viene accettata dalla sinitra, le elezioni. Quindi si cerca di colpire un partito che non si può vincere con il consenso popolare nei tribunali o con le inchieste amministrative". Sulle esternazioni di esponenti dei partiti aderenti all'Esn (come chi si definisce il "volto buono dei nazisti"), Vannacci taglia corto: "intanto bisogna contestualizzare...ci hanno provato anche con le frasi scritte sul mio libro ottenendo un nulla di fatto. Ammesso e non concesso che queste frasi fossero state fuori luogo, c'è una autocrazia che senza reato, giudice e tribunale vuole perseguire un partito per delle esternazioni fatte da una persona".

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Tornando alla tre giorni ligure, spiega: "Interpretare la vita come una metafora dello sport mi sembra derivi dalla nostra tradizione greco-romana. Se vogliamo fare riferimenti al passato facciamoli tutti", replicando a chi sottolinea il sapore 'nostalgico' dell'iniziativa. "In realtà questo evento è un avvicinamento della nostra società allo sport e ai valori che propone: la determinazione, la capacità di sacrificio, la capacità di resistenza, quel termine che oggi piace molto, la resilienza", conclude.

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