Generale Vannacci, la voce del fedelissimo: "Chi ci sta cercando in tv", gioco sporco a sinistra

Recita l'adagio sinistro: "il nemico del mio nemico è mio amico". E a La7, la tv più rossa d'Italia, evidentemente si stanno già adeguando anche con il generale Roberto Vannacci. Secondo il Foglio, la rete guidata da Urbano Cairo e popolata da giornalisti come Lilli Gruber, Corrado Formigli, Giovanni Floris e Massimo Gramellini che a ogni pie' sospinto gridano al pericolo fascista starebbe facendo carte false per avere nei propri programmi proprio l'europarlamentare, uscito pochi mesi fa dalla Lega per fondare il suo movimento Futuro nazionale.

Una avventura partita con gran can can mediatico e che nei sondaggi ora vedrebbe il generale intorno al 4%, un dato che potrebbe essere decisivo negli equilibri delle prossime elezioni politiche. Logico, dunque, domandarsi e domandare al diretto interessato cos'abbia intenzione di fare in quanto alle alleanze. Ma viene l'altrettanto logico sospetto che a La7 il vero obiettivo sia "inzigare" nel centrodestra, come più volte capitato nel passato per indebolire leader e coalizioni avverse.