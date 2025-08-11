Reazione a catena, telespettatori in rivolta contro gli Intrepidi: "Leone o cavallo?"

Ieri, domenica 10 agosto, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena , il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno . A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato il bentornati ai nuovi campioni. Si tratta dei Canarini , un trio formato da Mauro, Daniela e Fabrizio. A sfidarli ci sono ci sono gli Intrepidi , una squadra formata da Mariarita, Pino e Anna. Loro vengono da Padova e si chiamano così perché sono parecchio competitivi.
E di fatti, sono riuscito a detronizzare i vecchi campioni. Gli Intrepidi si sono presentati all'Ultima catena con la possibilità di portarsi a casa un bel montepremi: la bellezza di 17125 euro . Ma per farlo doveva trovare una parola che facesse da collegamento tra "Nero" e "Camicia". Dopo un minuto di discussione, i nuovi campioni hanno detto: "Aglio". Ed era la risposta esatta.
Alcuni dei commenti sui social: "I nuovi campioni hanno saputo muoversi con scaltrezza tra le pieghe del regolamento. Anche nella catena finale, con l'assist 'leone' . Molte le cose da sistemare nel regolamento, a mio avviso", "Scusate ma solo io ho notato l'inghippo cavallo-leone-criniera a #reazioneacatena?! Il concorrente ha nominato il leone invece successiva del cavallo e leone era la parola da indovinare", "Campioni simpaticissimi quelli nuovi di stasera. Magari non brillantissimi e con un'intesa vincente molto a modo loro, ma non so perché ma mi hanno fatto piacere Sempre meglio di chi non sa mettere una parola in croce".