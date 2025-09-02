Linea Verde esalta il Gargano? Gode la Rai

Libero logo
di Klaus Davimartedì 2 settembre 2025
Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Linea Verde Estate)
Purtroppo a volte capita che alcune zone d’Italia diventino più famose per episodi di cronaca nera che per la loro bellezza. E potrebbero essere pure valorizzate ulteriormente a livello internazionale. Domenica nel mezzogiorno di Rai 1 Linea Verde Estate ha dedicato l’intera puntata al Gargano in Puglia con un ottimo riscontro d’ascolti: 2,4 milioni di telespettatori e 23% di share. Rispetto al Salento, oggetto di overtourism e di sovraesposizione mediatica ormai da anni, il Gargano è un po’ meno noto ma ricco di suggestioni naturalistiche, religiose e storiche.

Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio ci conducevano nel territorio tra Vieste e San Michele Arcangelo tra ulivi e vigneti autoctoni, la via Micaelica, tra fede e natura, la Faggeta Vetusta del Monte Cimino, storia d’immigrazione con un ragazzo albanese che produce olio d’oliva, contadini e pastori della Daunia e, nel finale, lo scultore Raffaele che omaggia la tradizione della regione e la leggenda di Pizzomunno, con picchi vicini a 2,7 milioni di spettatori e al 24% di share. Luoghi con immense potenzialità turistiche.

