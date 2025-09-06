Libero logo
Ricomincio da tre, il fascino eterno di Massimo Troisi

di Klaus Davisabato 6 settembre 2025
Ricomincio da tre, il fascino eterno di Massimo Troisi

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Ricomincio da tre)
Sono decine e decine i rappresentanti del genio italiano che purtroppo son morti troppo presto e che, pur nella loro vita breve, hanno consegnato all’umanità e alla storia dell'arte e della cinematografia dei capolavori assoluti. Tra questi spicca la personalità di Massimo Troisi, attore e regista particolarissimo, atipico, che unisce intimismo e introspettività alla solarità napoletana e che è riuscito, proprio come è caratteristico della tradizione partenopea, ad adottare un linguaggio universale comprensibile a tutti che varca le nazioni e i continenti.

L’affetto profondo per questa figura si è avuto di nuovo con la proiezione del suo Ricomincio da tre del 1981, primo film di Troisi, mercoledì in prima serata su Rai 3. Il risultato Auditel è stato ottimo con 845mila spettatori e il 5.5% di share. Picchi vicini al 7% nelle scene indimenticabili di Lello Arena che urla a squarciagola il nome Gaetano di notte, quando spiega il perché del “ricomincio da tre” e nel finale, quando insieme a Marta decide il nome del futuro figlio scegliendo Ciro perché Massimiliano è troppo lungo. 

ricomincio da tre massimo troisi

