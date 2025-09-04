Italia 1, di notte tutti pazzi per l'oltretomba

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Verso l’aldilà-Riti, misteri e credenze degli antichi)
Continua a essere molto seguita la tv di notte. E talvolta i network sperimentano programmi molto particolari per vedere la reazione del pubblico e, perché no, riproporli poi nel day time. Italia 1, la rete “giovane” di Mediaset, ha mandato in onda martedì notte Verso l’aldilà-Riti, misteri e credenze degli antichi, format documentaristico sui segreti delle antiche civiltà e il loro approccio alla morte.
Ottimo successo di share con una media di quasi 50mila spettatori e del 4/5% di share che dalle 3 di notte fino alle 5 di mattina si sono sorbiti tre puntate del doc canadese.
Dentro la Notizia, Gianluigi Nuzzi parte bene. E non era scontatoVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Dentro la no...
Oltre a strane pratiche funerarie dell’antica Persia, statue alte 7 piedi nel sito archeologico dell’antica Cartagine e arrangiamenti ossei a Winterborne che si collegano alle ceneri mescolate da scavi in Slovenia, i picchi del 6% e di 60/70mila spettatori sono stati raggiunti tra le 3:40 e le 4:25 con le credenze extrasensoriali dei vichinghi e le sepolture Inca in Perù. Sicuramente un modo curioso e inclusivo di raccontare le diversità ma anche i punti in comune tra le varie culture.