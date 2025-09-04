Italia 1, di notte tutti pazzi per l'oltretomba

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Verso l’aldilà-Riti, misteri e credenze degli antichi)

Continua a essere molto seguita la tv di notte. E talvolta i network sperimentano programmi molto particolari per vedere la reazione del pubblico e, perché no, riproporli poi nel day time. Italia 1, la rete “giovane” di Mediaset, ha mandato in onda martedì notte Verso l’aldilà-Riti, misteri e credenze degli antichi, format documentaristico sui segreti delle antiche civiltà e il loro approccio alla morte.

Ottimo successo di share con una media di quasi 50mila spettatori e del 4/5% di share che dalle 3 di notte fino alle 5 di mattina si sono sorbiti tre puntate del doc canadese.