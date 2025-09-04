Libero logo
EmilioFede
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Italia 1, di notte tutti pazzi per l'oltretomba

di Klaus Davigiovedì 4 settembre 2025
Italia 1, di notte tutti pazzi per l'oltretomba

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Verso l’aldilà-Riti, misteri e credenze degli antichi)

Continua a essere molto seguita la tv di notte. E talvolta i network sperimentano programmi molto particolari per vedere la reazione del pubblico e, perché no, riproporli poi nel day time. Italia 1, la rete “giovane” di Mediaset, ha mandato in onda martedì notte Verso l’aldilà-Riti, misteri e credenze degli antichi, format documentaristico sui segreti delle antiche civiltà e il loro approccio alla morte. 

Ottimo successo di share con una media di quasi 50mila spettatori e del 4/5% di share che dalle 3 di notte fino alle 5 di mattina si sono sorbiti tre puntate del doc canadese.

Dentro la Notizia, Gianluigi Nuzzi parte bene. E non era scontato

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Dentro la no...

Oltre a strane pratiche funerarie dell’antica Persia, statue alte 7 piedi nel sito archeologico dell’antica Cartagine e arrangiamenti ossei a Winterborne che si collegano alle ceneri mescolate da scavi in Slovenia, i picchi del 6% e di 60/70mila spettatori sono stati raggiunti tra le 3:40 e le 4:25 con le credenze extrasensoriali dei vichinghi e le sepolture Inca in Perù. Sicuramente un modo curioso e inclusivo di raccontare le diversità ma anche i punti in comune tra le varie culture.

Linea Verde esalta il Gargano? Gode la Rai

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Linea Verde Estate) Purt...

Tele...raccomando Sport Mediaset, una narrazione vincente: dove vola lo share

Le conseguenze Andrea Sempio, la madre rischia di creargli altri guai: clamoroso, cosa sta succedendo

Tele...raccomando Italia 1 fa indigestione di share: lo zampino di Sinner

tagverso l'aldilàitalia 1

Tele...raccomando Sport Mediaset, una narrazione vincente: dove vola lo share

Le conseguenze Andrea Sempio, la madre rischia di creargli altri guai: clamoroso, cosa sta succedendo

Tele...raccomando Italia 1 fa indigestione di share: lo zampino di Sinner

ti potrebbero interessare

610x338

Sport Mediaset, una narrazione vincente: dove vola lo share

Klaus Davi
1863x643

Andrea Sempio, la madre rischia di creargli altri guai: clamoroso, cosa sta succedendo

Alessandro Dell'Orto
738x339

Italia 1 fa indigestione di share: lo zampino di Sinner

Klaus Davi
2126x1157

Garlasco, indiscrezioni pesantissime: "Elementi decisivi, Andrea Sempio potrebbe crollare"