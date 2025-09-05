Reazione a catena, "non mi convince": dubbi dopo la puntata

Gli Smamma, campioni in carica di Reazione a catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono stati sfidati dai Rosso di Sera nella puntata in onda questa sera, venerdì 5 settembre. I nuovi concorrenti, Andrea, Simone e Riccardo dalla provincia di Milano hanno spiegato: "Siamo amici e ci chiamiamo così perché ci allenavamo sempre di sera prima di venire qua".

All'intesa vincente, però, hanno avuto la meglio i campioni, Marco, Sara e Marta, vincitori finora di una grossa cifra (intorno agli 85mila euro). Gli Smamma, infatti, hanno centrato 9 parole contro le 6 indovinate dagli sfidanti e sono giunti all'ultima catena con 127mila euro. E con 127mila anche all'ultima parola. Il primo indizio a loro disposizione era Grande, il secondo iniziava per Pr e terminava con O, ignoto il terzo, che gli Smamma hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 63.500 euro. Si trattava della parola Espresso. A quel punto i campioni hanno puntato tutto su Progetto ma la risposta corretta era Pronunciato.