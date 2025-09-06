Reazione a catena, "non la meritavano": scoppia la bufera

Gli Smamma si sono riconfermati campioni di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, venerdì 5 settembre. A sfidarli i Rosso di Sera, Andrea, Simone e Riccardo dalla provincia di Milano, che hanno spiegato: "Siamo amici e ci chiamiamo così perché ci allenavamo sempre di sera prima di venire qua".

I campioni si sono imposti all'Intesa vincente, centrando 9 parole contro le 6 indovinate dagli sfidanti. Così Marco, Sara e Marta, che finora sono riusciti a portarsi a casa una grossa cifra (intorno agli 85mila euro), sono giunti all'ultima catena con 127mila euro, mantenendo il montepremi integro fino all'ultima parola. Nell'ultima sfida, il primo indizio a loro disposizione era Grande, il secondo iniziava per Pr e terminava con O, ignoto il terzo, che gli Smamma hanno deciso di comprare facendo scendere il montepremi a 63.500 euro. Si trattava della parola Espresso. A quel punto i campioni hanno provato con Progetto ma la risposta corretta era Pronunciato.