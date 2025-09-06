Reazione a Catena, bufera sugli Smamma: "6 errori, record negativo"

Nuova puntata, nuova polemica. Nel mirino dei telespettatori di Reazione a Catena ci finiscono gli "Smamma". "Con 6 errori, stasera gli Smamma hanno realizzato il loro record negativo all’ultima catena", si legge su X dove in tanti mettono in luce gli scivoloni del trio.

Critiche a parte, i giocatori del programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno si sono riconfermati campioni. Il trio varesino composto da Marco Minazzi e dalle figlie Sara e Marta, sono campioni da nove serate consecutive e hanno già accumulato un bottino complessivo di quasi 84 mila euro. Nella puntata di lunedì 1° settembre, hanno centrato la loro vittoria più alta: Marco, Sara e Marta, infatti, sono riusciti ad arrivare fino in fondo all’Ultima Catena con ben 150.000 euro e di fronte alla parola "resto", hanno scelto di dimezzare, portando il montepremi a 75.000 euro. E la scelta ha portato bene.