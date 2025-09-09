Reazione a catena, Le Stefanelle battono gli Smamma, "da codice penale"

Colpo di scena a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Escono di scena i campionissimi, gli Smamma, papà Marco e le figlie Sara e Marta, battuti all'Intesa vincente da Le Stefanelle: Ylenia, Debora e Daniela da Firenze.

A casa dunque gli Smamma, che hanno vinto più di 93mila euro, e sulle poltroncine dell'Ultima catena le sfidanti, con 105mila euro di montepremi in ballo. La prova non va benissimo, con tanti errori e 3.282 euro residui. Le due parole-indizio sono "Lavoro" e "Interno", Daniela prova con "Domestico" ma le due compagne di squadra la convincono a virare su "Documento". La risposta giusta, purtroppo per loro, era proprio "Domestico". E si scatenano le critiche agli autori da parte dei telespettatori su X.

"Domestico e domicilio: come al solito 2 possibilità praticamente uguali", "Il mio domicilio era più sensato", "Ma no che documento. Ascolta Daniela invece di girarle le spalle", "Allora Domestico, Documento o Domicilio, ci stanno tutti e tre", "Mi arrendo dopo questo caso, più unico che raro!", Domicilio, numero dell'interno. Ci starebbe", "Percorso non facilissimo, però".

C'è chi come da tradizione se la prende con le campionesse: "Quest'anno diventano campioni, e durano a lungo, squadre che gli anni passati sarebbero durate solo una sera...", "Considerati i quattro dimezzamenti da codice penale, hanno salvato anche più di quanto ci aspettassimo". E chi con la regia.

"Mezz'ora di pubblicità", "Blocco pubblicitario di 13 ore, per rendersi simpatici", "Ma quanto è fastidiosa la pubblicità inserita a fine gioco. Uff!", "Adesso le anticipazioni del Tg1 e una puntata della Signora in giallo. Poi l'ultima parola della catena".

