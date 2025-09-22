Reazione a catena, sospetto sui Pane e Miele: "Non piacciono a Pino Insegno"

A Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno, i Pane e Miele hanno proseguito la loro striscia vincente confermandosi i campioni indiscussi del gioco. Filippo, Nora e Simone sono riusciti a mantenere lo scettro sconfiggendo i loro sfidanti. Si tratta delle Turbolente, una squadra tutta al femminile formata da Chiara, Tiziana ed Elena. Le tre concorrenti provengono tutte dalla provincia di Torino, anche se da paesi diversi. Il nome della loro squadra è dovuto "alla tecnologia aziendale che usiamo, dato che siamo colleghe di lavoro". Ma la loro partecipazione alla puntata è durata pochissimo.

All'Ultima catena, infatti, ci sono arrivati i Pane e Miele. E, come sempre, il loro obiettivo era quello di portarsi a casa l'intero malloppo. Parola dopo parola, il montepremi è calato fino a toccare la cifra di 13375 euro. Per conquistare questa somma Filippo, Nora e Simone dovevano trovare un termine che facesse da collegamento tra "Pugno" e "Scacco". Dopo un minuto di attenta discussione, i campioni si sono buttati con: "Scacco". Ed era proprio la parola esatta.