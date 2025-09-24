È sempre cartabianca, Tajani smonta Iacchetti in diretta: "È un bugiardo!"

Scontro di fuoco a È sempre cartabianca tra Enzo Iacchetti e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani . Al centro del dibattito nello studio di Bianca Berlinguer il nuovo vate della sinistra pro-pal parte forte con gli attacchi al governo: "Non ha fatto nulla per Gaza, Meloni ci mette tempo a capire. Quando l'Italia si schiererà per il riconoscimento dello stato palestinese sarà troppo tardi". Poi continua nello sproloquio: "L'Italia per il popolo di Gaza non fa nulla. E se penso a quel ministro che si è fatto intervistare sulla tv israeliana...".

Insomma, un vero e proprio flusso di coscienza che però ha trovato una dura replica nelle parole di Tajani. Il ministro degli Esteri infatti ha smontato pezzo per pezzo le parole di Iacchetti: "L'Italia ha fatto tanto per Gaza. È il Paese che ha mandato più aiuti e che ha accolto il maggior numero di persone che arrivano da quel territorio per assistenza e cure. Quello che dice Iacchetti è totalmente inaccettabile. E devo dire a questo punto che Iacchetti è un bugiardo!". Parole fin troppo chiare. E il signor Enzino è costretto a battere in ritarata... Ma di certo Iacchetti ormai a quanto pare è diventato il paladino dei gazisti.