Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

È sempre cartabianca, Tajani smonta Iacchetti in diretta: "È un bugiardo!"

di Ignazio Stagnomercoledì 24 settembre 2025
È sempre cartabianca, Tajani smonta Iacchetti in diretta: "È un bugiardo!"

(Mediaset Infinity)

1' di lettura

Scontro di fuoco a È sempre cartabianca tra Enzo Iacchetti e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Al centro del dibattito nello studio di Bianca Berlinguer il nuovo vate della sinistra pro-pal parte forte con gli attacchi al governo: "Non ha fatto nulla per Gaza, Meloni ci mette tempo a capire. Quando l'Italia si schiererà per il riconoscimento dello stato palestinese sarà troppo tardi". Poi continua nello sproloquio: "L'Italia per il popolo di Gaza non fa nulla. E se penso a quel ministro che si è fatto intervistare sulla tv israeliana...".

Enzo Iacchetti sbraita in tv poi fa la vittima: è già l'idolo dei compagni

Da Beppe Grillo a Enzo Iacchetti. È il gioco dell’oca della sinistra italiana, che ormai si aggrappa ai com...

Insomma, un vero e proprio flusso di coscienza che però ha trovato una dura replica nelle parole di Tajani. Il ministro degli Esteri infatti ha smontato pezzo per pezzo le parole di Iacchetti: "L'Italia ha fatto tanto per Gaza. È il Paese che ha mandato più aiuti e che ha accolto il maggior numero di persone che arrivano da quel territorio per assistenza e cure. Quello che dice Iacchetti è totalmente inaccettabile. E devo dire a questo punto che Iacchetti è un bugiardo!". Parole fin troppo chiare. E il signor Enzino è costretto a battere in ritarata... Ma di certo Iacchetti ormai a quanto pare è diventato il paladino dei gazisti. 

Enzo Iacchetti, "l'ho rotto": dopo la rissa, sconcertante intervista ad Accordi e disaccordi

Non è stata una intervista, quella di Enzo Iacchetti ad Accordi e disaccordi sabato sera sul Canale Nove. Tantome...

È sempre Cartabianca È sempre Cartabianca, Iacchetti attacca e viene criticato: "Ho un senso di schifo"

Ospite di Scanzi e Sommi Enzo Iacchetti, "l'ho rotto": dopo la rissa, sconcertante intervista ad Accordi e disaccordi

Dopo la rissa con Mizrahi Enzo Iacchetti sbraita in tv poi fa la vittima: è già l'idolo dei compagni

tag
è sempre cartabianca
enzo iacchetti
antonio tajani

È sempre Cartabianca È sempre Cartabianca, Iacchetti attacca e viene criticato: "Ho un senso di schifo"

Ospite di Scanzi e Sommi Enzo Iacchetti, "l'ho rotto": dopo la rissa, sconcertante intervista ad Accordi e disaccordi

Dopo la rissa con Mizrahi Enzo Iacchetti sbraita in tv poi fa la vittima: è già l'idolo dei compagni

ti potrebbero interessare

1920x1080

È sempre Cartabianca, Iacchetti attacca e viene criticato: "Ho un senso di schifo"

Roberto Tortora
1272x655

Enzo Iacchetti, "l'ho rotto": dopo la rissa, sconcertante intervista ad Accordi e disaccordi

Claudio Brigliadori
575x376

Enzo Iacchetti sbraita in tv poi fa la vittima: è già l'idolo dei compagni

Francesco Storace
3072x2048

Forza Italia, da Ulisse a Berlusconi: il Manifesto all'insegna della "Libertà"

Pietro De Leo