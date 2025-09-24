È sempre Cartabianca, Iacchetti attacca e viene criticato: "Ho un senso di schifo"

Fa ancora discutere, e soprattutto produrre una quantità infinita di meme, lo scontro dell’attore e comico Enzo Iacchetti contro Eyal Mizrahi, presidente dell’Associazione Amici d’Israele a Milano e in passato soldato israeliano che ha combattuto nella prima guerra del Libano. Quest’ultimo aveva dato del fascista a Iacchetti e l’attore, d’istinto, lo aveva minacciato di prenderlo a pugni, dandogli anche dello “str***o”.

Iacchetti è tornato nello studio di “È Sempre Cartabianca”, dov’era avvenuto il fattaccio, per spiegare alla conduttrice Bianca Berlinguer e agli ospiti del programma di approfondimento di Rete4 a cosa era dovuto quello show che, di certo, non contribuisce ad un confronto sereno su un tema così delicato. Iacchetti dice: “Su un genocidio dichiarato in tutto il mondo, con tutto il mondo che sta manifestando, con i ministri di Netanyahu che stanno vomitando cose impossibili su quello che stanno facendo, secondo me il contraddittorio non esiste, chi vuol fare il contraddittorio è d'accordo con gli assassini, mi dispiace. La mia era una protesta umanitaria, era uno sfogo di rabbia umanitario e tutti gli italiani che mi hanno incontrato in questo periodo, mi dispiace dirlo ai miei nemici, mi hanno abbracciato tutti quanti, perché hanno detto che ho manifestato tutto quello che loro avrebbero voluto dire al mio posto. Voglio uscirne, però, da questa cosa… senza smettere di venire da te o smettere di andare ogni tanto a dire come la penso”.