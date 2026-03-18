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È sempre cartabianca, Del Debbio a Schlein: "Cosa non bisogna dimenticare"

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mercoledì 18 marzo 2026
È sempre cartabianca, Del Debbio a Schlein: "Cosa non bisogna dimenticare"

1' di lettura

"Non bisogna dimenticare gli scandali che sono avvenuti negli ultimi anni all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, ci sono libri, ci sono inchieste, ci sono intercettazioni eccetera, che dimostrano che l'autorevolezza di questo Consiglio superiore della magistratura è minata alla base dal comportamento non di tutti ma di una buona parte dei suoi componenti": il giornalista Paolo Del Debbio, uno dei volti di punta di Mediaset, lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4, parlando del tema della riforma della giustizia durante un confronto con la segretaria del Pd Elly Schlein, anche lei ospite del talk.

Dopodiché il conduttore di programmi come Dritto e Rovescio e 4 di Sera ha aggiunto: "Questo perché soprattutto nella nomina dei magistrati - e questo è un tema caro a Elly Schlein, lo so perché ne parla spesso nei suoi discorsi che io seguo e leggo - al merito si è sostituita l'appartenenza. Dunque i magistrati non sono stati valutati in base al merito ma in base all'appartenenza a una corrente piuttosto che a un'altra". 

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