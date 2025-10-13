Affari Tuoi, Elisabetta sotto attacco dopo la puntata: "Tutto sto casino"

La serata del 12 ottobre di Affari Tuoi è stata memorabile grazie a Elisabetta, concorrente campana, accompagnata dalla sorella Debora e guidata dal conduttore Stefano De Martino. Elisabetta, madre di due bambine e truccatrice, ha affrontato il gioco con determinazione e emozione, scegliendo il pacco numero 4. La partita inizia con difficoltà: i pacchi da 15.000, 50.000 e 100.000 euro vengono eliminati subito, ma lei rifiuta un’offerta di 25.000 euro, decisa a proseguire.

Il pubblico e Stefano la sostengono, mentre l’entusiasmo cresce quando esclude pacchi minori da 1, 5 e 10 euro.Nonostante offerte crescenti di 33.000 e 39.000 euro, Elisabetta punta ai 200.000 euro ancora in gioco. Tuttavia, un cambio sfortunato le costa caro: scambia il suo pacco 4, che conteneva i 200.000 euro, per il numero 13.

La delusione è forte, ma con il supporto di Stefano e della sorella, non si arrende. Rimangono pochi pacchi, tra cui il misterioso pacco nero. Dopo un’ultima offerta rifiutata, Elisabetta sceglie di rischiare ancora e ottiene il pacco nero, che rivela 15.000 euro.Nonostante la perdita dei 200.000 euro, i 15.000 euro rappresentano una piccola vittoria per Elisabetta, che voleva chiudere un anno difficile con una nota positiva per le sue figlie e i genitori. Ma qualcuno su X subito dopo la fine della partita ha avuto da ridire con una critica davvero fuori dal mondo su Elisabetta: "Tutto sto casino per 15k, si doveva tenere stretta i 200k". E si è scatenato il dibattito tra i packers...