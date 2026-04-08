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Stefano De Martino insultato davanti a tutti: lui risponde così, occhio al video

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mercoledì 8 aprile 2026
Stefano De Martino insultato davanti a tutti: lui risponde così, occhio al video

1' di lettura

“Insopportabile, esaltato, sopravvalutato”. Stefano De Martino, dopo mesi di assenza da TikTok, è tornare ha condividere video sul social network cinese. Negli ultimi due giorni, il conduttore di Affari tuoi ha condiviso ben cinque filmati che hanno totalizzato oltre un milione di visualizzazioni ciascuno. E sotto alle clip in tanti hanno lasciato commenti positivi. Tra questi anche Andrea Delogu: "Poliglotto", "Mi sento male ahahahaha". Altri invece hanno sottolineato la bellezza di De Martino.

Ma è spuntato anche un commento negativo scritto da un utente: "Insopportabile, esaltato, sopravvalutato”. Stefano De Martino dal canto suo, non ha risposto a parole ma lasciando un semplice "like". Dopo aver letto il giudizio negativo, probabilmente il prossimo conduttore del Festival di Sanremo ci ha riso su, come ha notato un'altra utente: "Ha detto tutto Stefano mettendoti like al commento”. Un gesto gentile che spiega perfettamente il personaggio. Si tratta di uno showman dall'animo buono, capace di non cadere nella trappola dei cosiddetti leoni da tastiera. 

@sonostefanodemartino ♬ audio originale - Stefano De Martino
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