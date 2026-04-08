L'Eredità, Francesca massacrata per una risposta: "Dove la trovano 'sta gente?"

"Al cinema, il giovane Giuliano Gemma è il protagonista dello spaghetti western 'un dollaro bucato'". Questa la domanda di Marco Liorni a Francesca de L'Eredità. La concorrente del quiz di Rai 1 aveva l'opportunità di scegliere tra: 1965, '83, '98 e 2019. Risultato? Lei dice "2019". Una risposta che scatena i telespettatori. Ed ecco che su X si legge: "Spaghetti western nel 2019, ma dove la trovano 'sta gente?".

Non è la prima gaffe che accade a L'Eredità. Tra le più note quella di Lidia. La donna aveva confuso D'Annunzio con Leopardi provocando una mezza insurrezione popolare. "Comunque, scambiare D'Annunzio con Leopardi è veramente la apoteosi", "La fame di conoscenza non mi pare in effetti molto applicabile alla media culturale dei concorrenti", "Magari i concorrenti avessero FAME di CONOSCENZA e soprattutto l'applicassero!!". Lo stesso Marco Liorni, al momento della risposta sbagliata di Lidia, esplodeva con un "no!" di sgomento.