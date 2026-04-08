L'Eredità, Francesca massacrata per una risposta: "Dove la trovano 'sta gente?"

"Al cinema, il giovane Giuliano Gemma è il protagonista dello spaghetti western 'un dollaro bucato'". Questa la domanda di Marco Liorni a Francesca de L'Eredità. La concorrente del quiz di Rai 1 aveva l'opportunità di scegliere tra: 1965, '83, '98 e 2019. Risultato? Lei dice "2019". Una risposta che scatena i telespettatori. Ed ecco che su X si legge: "Spaghetti western nel 2019, ma dove la trovano 'sta gente?".
L'Eredità, Cristiano alla Ghigliottina e Liorni "ci è rimasto male"Non finisce bene la partita di Cristiano, campione de L'Eredità, e i telespettatori del quiz show del presera...
Non è la prima gaffe che accade a L'Eredità. Tra le più note quella di Lidia. La donna aveva confuso D'Annunzio con Leopardi provocando una mezza insurrezione popolare. "Comunque, scambiare D'Annunzio con Leopardi è veramente la apoteosi", "La fame di conoscenza non mi pare in effetti molto applicabile alla media culturale dei concorrenti", "Magari i concorrenti avessero FAME di CONOSCENZA e soprattutto l'applicassero!!". Lo stesso Marco Liorni, al momento della risposta sbagliata di Lidia, esplodeva con un "no!" di sgomento.
L'Eredità, Laura massacrata in diretta dai telespettatori: "Stasera il nulla"Oggi, lunedì 6 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 c...
Finita qui? Niente affatto. Tra gli strafalcioni quella sulla matematica con il plurilaureato Numinato. ‘Quanti sono mille metri?’: ‘Un centimetro’… Ovvio! E che dire di uscite imbarazzanti come ‘Gassman’ alla domanda ‘Attore di infimo livello?’. Oppure ‘Come si chiama la Caselli?’: ‘Carmela.
Spaghetti western nel 2019, ma dove la trovano 'sta gente? #Leredita #Leredità— Valchiria dello spazzolone (@tuider_unicorn) April 8, 2026