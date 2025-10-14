Benedetta Scuderi, altra figuraccia a Quarta Repubblica: "Quei numeri dove li ha presi?"

Benedetta Scuderi in tilt. L'europarlamentare di Europa Verde, reduce dalla missione diretta a Gaza della Flotilla, è ospite di Quarta Repubblica. In onda lunedì 13 ottobre, la Scuderi viene messa di fronte alla realtà dei fatti. "Se Hamas avesse liberato prima gli ostaggi non saremmo a 65mila morti. Bastava non scatenare il 7 ottobre", fa subito notare Fausto Biloslavo.
Parole che scatenano subito la Scuderi: "Ma quando li stava rilasciando Israele ha ricominciato a bombardare, ma per favore". "Mi scusi - interviene il giornalista -, io non l'ho interrotta. Ricordiamoci che di quei 65mila morti, 20/30mila sono combattenti di Hamas, poi ci sono bambini, donne... Ed è terribile. Però dico, bastava non scatenare il 7 ottobre".
PIPPOAlberto Sordi spiegava che la sua comicità «non era astratta né gratuita». Quella di Benedetta...
"Questi numeri a lei chi li ha dati? Per sapere, dove li ha presi? Dove ha preso questi dati? È un dato largo, chi l'ha detto?", si scaglia subito l'europarlamentare. "Dall'esercito israeliano, dall'intelligence occidentale...". Ma anche in questo caso Biloslavo non fa in tempo a finire che subito la Scuderi lo interrompe: "Sì, L'esercito israeliano del genocidio, dall'intelligence israeliana del genocidio".
"Se Hamas avesse liberato prima gli ostaggi non saremmo a 65 mila morti. Bastava non scatenare il 7 ottobre!"#Biloslavo #quartarepubblica pic.twitter.com/ECHInNiYFR— Quarta Repubblica (@QRepubblica) October 13, 2025