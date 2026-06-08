Il Pride celebra Gaza ma in Palestina i gay sono perseguitati

Nel pieno del “Mese del Pride”, a giugno, insieme a bandiere arcobaleno, rivendicazioni identitarie e campagne per l’inclusione, l’attivismo queer italiano ripropone il tema simbolo del momento: Gaza. Da Genova a Roma, da Bari a Firenze, passando per L’Aquila, Messina, Catania e Sassari, la rassegna internazionale “Queer Cinema for Palestine – No Pride in Genocide” porta in sala sei cortometraggi dedicati a Gaza, alla memoria palestinese e alla “resistenza”. Dopo le varie proiezioni sono sempre in programma dibattiti, interventi di associazioni Lgbtq+, collettivi politici e gruppi di solidarietà.

Un calendario fitto, partecipato e mediaticamente impeccabile. L’obiettivo dichiarato è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia umanitaria che colpisce la popolazione civile palestinese. Solo che dal palco nessuno risponde mai alla più semplice delle domande: perché non si ricorda mai che a Gaza questi eventi durerebbero il tempo di gonfiare il primo palloncino? Lì non esistono matrimoni tra persone dello stesso sesso. Non esistono unioni civili. Non esistono norme che tutelino le persone Lgbt dalle discriminazioni. Non esistono riconoscimenti giuridici dell’identità di genere. Secondo le stesse organizzazioni internazionali che monitorano i diritti arcobaleno, continua inoltre a essere formalmente applicabile una norma risalente al periodo del Mandato britannico che prevede pene detentive fino a 10 anni per gli omosessuali.