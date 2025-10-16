4 di Sera, Martelli inchioda Bonelli e sinistra: "Contro Hamas, mai"

Ha ancora senso invadere le strade e manifestare per la Palestina, alimentando una tensione internazionale già molto alta e con un accordo tra Israele e Hamas ancora così fragile? Di questo si discute a 4 di Sera nell’ultima puntata del programma di approfondimento di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio. Il padrone di casa chiede subito un parere all’ospite in collegamento Claudio Martelli, presidente della Fondazione Nenni ed ex-ministro di Grazia e Giustizia nel terzo governo Andreotti. Martelli va contro questi radicalizzati: "Perché le manifestazioni in giro per l'Italia? Per ottenere la propria auto-soddisfazione, per sentirsi dalla parte del bene contro il male, ma io non sento mai una protesta contro Hamas, eppure è ormai terrorismo professionale da una decina di anni. Non fanno che compiere attentati. Adesso non potendo reagire contro l'esercito israeliano cosa fanno? Massacrano di botte, linciano per le strade altre fazioni piccole che magari non sono d'accordo su tutto con Hamas o sono a favore dell'accordo con Israele. Sono semplicemente stufi di Hamas e non vogliono sottomettersi. Gli estremisti italiani non dicono una parola su questo ed è intollerabile, ingiusto".

Giorgia Meloni picchia duro: "Sinistra più estremista di Hamas" Ai benpensanti pulsa la giugulare a vedere la pace portata da un presidente americano repubblicano con la passione per l...

Prova a difendersi Angelo Bonelli, deputato alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra: "Hamas è il peggior nemico del popolo palestinese. Il 7 ottobre è stato un atto infame dal punto di vista di ciò che è accaduto, non ha dato un aiuto alla causa palestinese. Ha consentito a quella destra suprematista israeliana di fare quello che magari aveva sempre pensato di fare: andare lì e sterminare e radere al suolo Gaza, perché lì ora non ci sono più ospedali, non c'è più nulla".

Cuneo, follia pro-Pal: Israele fuori dal campionato addestratori di cani No, vabbè. A Roma si dice così quando ti imbatti nei tipi strani, quelli che nella vita non hanno altro da...