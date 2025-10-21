Affari tuoi, "tanto bella quanto...": insulti per Maria Grazia

Cominciamo dalle proteste dei telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. "Ho deciso, non lo guardo più finché non finisce entro le 21.30!", scrive simpaticamente un appassionato su X. Gli fanno eco altri utenti: "Entro stasera magari se sa se ha vinto o meno, chissà", "Anche stasera ci perdiamo in convenevoli fino alle 22??!".

In studio c'è Maria Grazia, dalla Calabria. "Sono funzionario comunale", spiega l'ex pacchista accompagnata in studio da mamma Assunta. Verso la fine della sua partita però rivela: "Io mi sono laureata all'Ateneo di Bologna". E il pacchista per caso Herbert Ballerina la rimbrotta: "Allora ce l'hai tenuto nascosto, siamo costretti a squalificare!".

Si ride e si scherza, ma la gara è assai sfortunata. Maria Grazia si ritrova con due pacchi, da 50 e 50mila euro, e quello che ha in mano è purtroppo per lei il più leggero. Ai 50 euro, perlomeno, si aggiungono i 3.000 euro di Gennarino. "Chi troppo vuole nulla stringe", commenta sempre in tempo reale su X uno spettatore da casa. "50 euro per il taxi più 3000 euro per delle spese ordinarie", "Peccato solo 3.000 euro", "Ma non ha senso, è una bambina di un anno e doveva scegliere tra 20 numeri a caso. Non è come gli altri che hanno detto prendi quello", "No vabbè cambiando pacco ha preso il blu. Peggio mi sento ahahahaha", "3050 euro... Meglio di un calcio nei denti oh", "Partita inutile". E ancora: "Tanto bella quanto noiosa", "Bella Ragazza e pure molto seria!", "Questa ragazza ha una finezza regale...".

