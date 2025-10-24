Dritto e rovescio, "colpa della destra!": l'attivista sommerso dalle risate

Si parla dell'attentato di una settimana fa al giornalista di Report , ma il discorso poi si allarga al tema della libertà di stampa in Italia. Giuseppe Conte ed Elly Schlein hanno utilizzato la questione per attaccare il governo, parlando addirittura di "democrazia a rischio" e, nel caso della leader del Pd, suggerendo una responsabilità del centrodestra nell'attentato a Ranucci.

"Alla manifestazione davanti alla Rai, il giorno dopo l'attentato, Sigfrido Ranucci non è potuto venire perché la scorta gli ha detto che era pericoloso". Inizia così l'intemerata di un giovane attivista ospite in studio di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio , su Rete 4.

"Chi ha mai detto che la bomba l'avesse messa il governo Meloni o che fossero i mandanti?". Elly Schlein, ...

In quella manifestazione, prosegue il giovane, "c'erano decine di giornalisti venuti in solidarietà che ci dicevano di avere paura di fare i giornalisti oggi in Italia. Quelli che cercano di trovare la verità nelle cose in Italia hanno paura di venire sommersi da cause milionarie . E' quello che succede a Sifrido Ranucci e questa roba ce la dicono rapporti continui di enti indipendenti, l'Italia è il Paese dell'Europa occidentale peggiore in termini di libertà di stampa. Ce lo dicono tutti".

"E di chi è la colpa, perché siamo arrivati a questo punto?", domanda la giornalista. "La colpa è della destra e dell'estrema destra", assicura l'intervistato. In studio si sentono risate sarcastiche, compresa quella di Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. "Il centrodestra utilizza una narrativa, oggi in Italia è peggio di qualche anno fa", conclude l'attivista forte delle sue granitiche certezze.