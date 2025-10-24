Libero logo
Dritto e rovescio, "colpa della destra!": l'attivista sommerso dalle risate

venerdì 24 ottobre 2025
2' di lettura

"Alla manifestazione davanti alla Rai, il giorno dopo l'attentato, Sigfrido Ranucci non è potuto venire perché la scorta gli ha detto che era pericoloso". Inizia così l'intemerata di un giovane attivista ospite in studio di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4.

Si parla dell'attentato di una settimana fa al giornalista di Report, ma il discorso poi si allarga al tema della libertà di stampa in Italia. Giuseppe Conte ed Elly Schlein hanno utilizzato la questione per attaccare il governo, parlando addirittura di "democrazia a rischio" e, nel caso della leader del Pd, suggerendo una responsabilità del centrodestra nell'attentato a Ranucci. 

In quella manifestazione, prosegue il giovane, "c'erano decine di giornalisti venuti in solidarietà che ci dicevano di avere paura di fare i giornalisti oggi in Italia. Quelli che cercano di trovare la verità nelle cose in Italia hanno paura di venire sommersi da cause milionarie. E' quello che succede a Sifrido Ranucci e questa roba ce la dicono rapporti continui di enti indipendenti, l'Italia è il Paese dell'Europa occidentale peggiore in termini di libertà di stampa. Ce lo dicono tutti".

"E di chi è la colpa, perché siamo arrivati a questo punto?", domanda la giornalista. "La colpa è della destra e dell'estrema destra", assicura l'intervistato. In studio si sentono risate sarcastiche, compresa quella di Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia. "Il centrodestra utilizza una narrativa, oggi in Italia è peggio di qualche anno fa", conclude l'attivista forte delle sue granitiche certezze.

