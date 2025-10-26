Noi del rione Sanità, la fiction del momento

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Noi del rione Sanità)

Chi l’ha detto che affrontare temi spinosi come mafia, ‘Ndrangheta, Camorra faccia allontanare il pubblico dal piccolo schermo? Noi del rione Sanità, la nuova serie di Rai 1 in onda giovedì sera in prima serata ha convinto oltre 3 milioni di telespettatori con il 19.1% di share e 21mila utenti connessi dai devices.

Tratta da una storia vera risalente al 2006, ruota attorno al personaggio di Don Antonio Loffredo nella serie è Don Giuseppe Santoro (Carmine Recano)- che arriva nel rione Sanità a Napoli e deve scontrarsi con Mariano, il boss della zona. Ennesima conferma della solidità della struttura di Rai Fiction diretta da Maria Pia Ammirati. Tra i picchi delle prime due puntate in onda lunedì, la celebrazione pubblica voluta dal Don del funerale di un ragazzo ucciso dalla mafia e l’omicidio di Sante, avvenuto davanti alla sua futura sposa, con quasi 4 milioni di spettatori e il 24% di share. Non è quindi da escludersi un “effetto Caivano”, visto che il progetto ha avuto il merito di attirare un’attenzione costante sulla criminalità e il disagio minorile in zone troppo abbandonate a sé stesse.