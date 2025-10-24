This is me, amarcord Lorella: record per Toffanin

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“This is Me” / Canale 5)

Merito, competizione, un po’ di sano social darwinismo, umiltà, impegno e fatica: bestemmie per una sinistra tutta appiattita sulle castrazioni woke del talento e la sindacalizzazione di qualsiasi forma di espressione artistica. Valori che invece sottendono la filosofia di Mediaset e che stanno alla base di tanti programmi come Amici, Tú sí que vales o Io canto. This is Me, condotto dalla Toffanin, su Canale 5 è incentrato sul racconto del talento e dell’impegno. Mercoledì la seconda puntata della seconda edizione è stata vista da 2,9 milioni di spettatori col 21.2% di share, salendo di 2.5 punti, rispetto al debutto, aggiudicandosi la prima serata.

Puntata dedicata ai 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini, esemplare modello di talento unito a dedizione e costanza. Picchi vicini al 25% in momenti emozionanti come la reunion con Marco Columbro o il ricordo di Pippo Baudo con una lettera letta da Maria De Filippi o ancora quando “la più amata dagli italiani” ha danzato sulle note della sua hit Sugar Sugar.