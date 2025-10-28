Libero logo
Affari Tuoi, bomba a pochi minuti dalla messa in onda: "Perché chiude prima"

martedì 28 ottobre 2025
1' di lettura

Ancora ironia a La Pennicanza. Qui, in onda su Rai Radio 2, Fiorello ha commentato la decisione di accorciare la durata di Affari Tuoi. E lo ha fatto dando una sua divertente visione dei fatti. "Pare che Affari Tuoi lo accorciano", ha tuonato lo showman, "non so di quanto…il motivo è perché Stefano De Martino vuole vedere il finale de la Ruota della Fortuna!". Una battuta in riferimento alla concorrenza che vede il conduttore di Rai 1 sfidare Gerry Scotti su Canale 5.

Siparietti a parte, la decisione di accorciare il programma è già stata annunciata dal direttore dell'Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore. Il motivo? “Per consentire una partenza adeguata della programmazione di prima serata ho deciso di tagliare alcuni minuti al programma Affari tuoi, in modo da ottimizzare l'inizio dei programmi di prime time".

E ancora: "È una scelta che abbiamo iniziato ad adottare in parte già nella settimana passata e che stiamo perfezionando in questi giorni. Si tratta di una decisione esclusivamente orientata al rispetto dei telespettatori al fine di poter godere della programmazione in orari più accessibili a tutti”.

