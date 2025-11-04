Belve, l'anatema di Iva Zanicchi: "Sarà un flop tremendo"

Iva Zanicchi a ruota libera. La cantante, ospite di Belve, si lascia andare a una sentenza su Ok, il prezzo è giusto. "Come può esistere Ok, il prezzo è giusto senza di me? Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo", tuona intervistata da Francesca Fagnani. Il riferimento è allo storico programma Mediaset che a gennaio 2026 dovrebbe tornare in televisione, stavolta sulla tv pubblica, con la conduzione probabilmente affidata a Flavio Insinna.

Ma il nuovo vecchio programma non è l'unico argomento. Nel corso della chiacchierata non manca il riferimento alla rivalità con Mina: "Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!".