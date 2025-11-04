Belve, l'anatema di Iva Zanicchi: "Sarà un flop tremendo"

Iva Zanicchi a ruota libera. La cantante, ospite di Belve, si lascia andare a una sentenza su Ok, il prezzo è giusto. "Come può esistere Ok, il prezzo è giusto senza di me? Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo", tuona intervistata da Francesca Fagnani. Il riferimento è allo storico programma Mediaset che a gennaio 2026 dovrebbe tornare in televisione, stavolta sulla tv pubblica, con la conduzione probabilmente affidata a Flavio Insinna.
Ma il nuovo vecchio programma non è l'unico argomento. Nel corso della chiacchierata non manca il riferimento alla rivalità con Mina: "Non potevi essere rivale di Mina. È un mito perché si è ritirata nel momento giusto, ma è rimasta: ogni anni fa uscire un disco, la tv tutte le sere e anche il mattino manda suoi filmati. Non si fa più vedere e le consiglio caldamente di rimanere a Lugano perché se torna finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!".
I guai col fisco? "Le tasse le ho sempre pagate - premette -, ma alcune persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Per seppellire tutto, ma sono fiera, ho dato tutto quello che avevo, in più ho chiesto alle banche, ho pagato un conto così salato: 7miliardi e 500milioni". Insomma, una vera e propria batosta.