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Belve, Fagnani travolge la "Mantide di Parma": "Si chiama movente"

martedì 5 maggio 2026
Belve, Fagnani travolge la "Mantide di Parma": "Si chiama movente"

2' di lettura

Un ritorno col botto quello di Belve Crime. Il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani vede protagonista della puntata di martedì 5 maggio Katharina Miroslawa. L'ex ballerina di nightclub è stata condannata a più di vent’anni di carcere per aver ucciso, con la complicità del fratello e del marito, l'imprenditore Carlo Mazza. Secondo i giudici che condannarono quella che poi fu definita dall'opinione pubblica "la Mantide di Parma", l’obiettivo fu quello di incassare il premio della polizza vita da un miliardo di lire stipulata da Mazza in favore della donna.

Ecco allora che il confronto con la giornalista si accende proprio sulle motivazioni per cui Miroslawa si dice innocente. "Ero la colpevole perfetta, quella donna senza scrupoli che uccide per denaro. Se fossi stata una bella casalinga nessuno si sarebbe interessato a me. Invece ho lavorato in un night e allora sono una poco di buono, no?". La donna, tra le varie cose, tira in ballo un paio di costumi da bagno acquistati in Germania che avrebbero dovuto convincere la giustizia della sua intenzione di tornare in Italia da Carlo Mazza per andare in vacanza al caldo.

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"Quel costume – dice la donna – poteva essere anche una prova che io volevo davvero andare. Perché se lei legge bene le sentenze, io esisto da qualche parte perché sono beneficiaria dell’assicurazione". "No - replica la conduttrice - lei esiste perché si chiama movente". "Questa è la verità – insiste però Miroslawa –, è quel costume da bagno. Dice molto di più di tutti questi processi!". E Fagnani interdetta: "Insomma…".

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