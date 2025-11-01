Belve, Iva Zanicchi cade in studio: sconcerto dalla Fagnani

Dopo una partenza col botto alla prima puntata, Francesca Fagnani è pronta a tornare al timone di Belve per il secondo appuntamento, sempre su Rai 2 il martedì in prima serata. Tra gli ospiti più attesi della puntata ci sarà Iva Zanicchi, una vulcanica presenza che promette di regalare momenti imperdibili. Anche se i dettagli dell’intervista non sono ancora stati svelati, a stuzzicare la curiosità del pubblico ci ha pensato il blogger Davide Maggio, che su X ha rivelato un curioso retroscena legato alla partecipazione dell'Aquila di Ligonchio al programma della Fagnani. A quanto pare, durante la registrazione, l’artista è caduta in studio.

Non si conoscono ancora le circostanze precise dell’incidente avvenuto durante la registrazione del programma, ma fortunatamente le condizioni della cantante non destano preoccupazioni. A rassicurare i fan è stato proprio Davide Maggio, che sul suo profilo X ha scritto: “Pare stia bene”.