Belve, Iva Zanicchi cade in studio: sconcerto dalla Fagnani

sabato 1 novembre 2025
Dopo una partenza col botto alla prima puntata, Francesca Fagnani è pronta a tornare al timone di Belve per il secondo appuntamento, sempre su Rai 2 il martedì in prima serata. Tra gli ospiti più attesi della puntata ci sarà Iva Zanicchi, una vulcanica presenza che promette di regalare momenti imperdibili. Anche se i dettagli dell’intervista non sono ancora stati svelati, a stuzzicare la curiosità del pubblico ci ha pensato il blogger Davide Maggio, che su X ha rivelato un curioso retroscena legato alla partecipazione dell'Aquila di Ligonchio al programma della Fagnani. A quanto pare, durante la registrazione, l’artista è caduta in studio.

Non si conoscono ancora le circostanze precise dell’incidente avvenuto durante la registrazione del programma, ma fortunatamente le condizioni della cantante non destano preoccupazioni. A rassicurare i fan è stato proprio Davide Maggio, che sul suo profilo X ha scritto: “Pare stia bene”.

La Zanicchi, che di recente ha anche proposto qualche idea per rendere più attuale il celebre format Ok, il prezzo è giusto!, non è nuova a piccoli incidenti simili. Solo pochi giorni fa, infatti, era inciampata durante un evento pubblico, cadendo improvvisamente a terra. Anche in quell’occasione, per fortuna, non aveva riportato alcuna conseguenza.

