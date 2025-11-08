Verissimo, Raffaella Fico incinta: "Quando meno te lo aspetti"

"Quando meno te lo aspetti arrivano belle sorprese": Raffaella Fico lo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, parlando della sua relazione con il calciatore Armando Izzo. Poi ha rivelato: "Sono incinta, sì! Per me è come se fosse tutto nuovo, è un’emozione grande. Non ricordo più niente della prima gravidanza, sto scoprendo un nuovo mondo. La vivo in maniera molto serena, perché è stata una gravidanza voluta".

La sua primogenita Pia, nata dalla relazione con Mario Balotelli, è felicissima: "Ha sempre desiderato un fratellino o una sorellina - ha raccontato Fico -. Quando gliel’ho detto ha fatto i salti di gioia. Lei e Armando hanno un bellissimo rapporto". Il discorso matrimonio, invece, è rimandato, almeno per ora: "Vediamo più in là, ne abbiamo parlato". Ora convivono "a Napoli — ha confidato — lui si allena tutta la settimana e quando posso lo raggiungo io. Sono molto contenta. Mi ha corteggiata a lungo, ci siamo sentiti al telefono per molto tempo, poi ci siamo visti ed è nato tutto".