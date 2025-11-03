Asia Argento choc: "Come ho preso l'ameba"

Asia Argento si ri-racconta. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'attrice ripercorre i suoi 50 anni compiuti da poco. Festeggiamenti a parte, negli ultimi giorni Asia non è stata benissimo a causa di un brutto parassita: "Ho preso l'ameba in Venezuela, mangiando cibo tropicali. Sono stata piuttosto malaccio". Ora però tutto va alla grande.
"Da ragazzina ero la sex symbol, ho puntato molto sul fattore esteriore delle cose - ammette nello studio di Canale 5 -. Oggi sento la pressione di dover mantenere questo fattore esteriore. Qualcosa bisogna rifarla perché sennò si casca a pezzi e dicono "Poverina è invecchiata", però se ti rifai troppo dicono 'Che ridere, sembra un pallone'. L’unica cosa deve partire da me: sono una mamma, vorrei essere una nonna e non ambisco più ad essere la più bella".
La figlia di Asia Argento e Morgan spiazza la Venier: "La mia fidanzata"La saga Argento-Castoldi è la sorpresa che esce da una puntata di Pasqua molto movimentata di Domenica In. E se f...
Ad aiutarla anche l'amore del pubblico, che "mi ha salvata dalla solitudine, ma allo stesso tempo vorrei costruirmi delle amicizie e persone di cui fidarmi. Sono molto spaventata dagli ultimi anni e da ciò che è successo con i tradimenti. Sto benissimo da sola, ma quando sto con le persone… sono diventata un po’ sociopatica. L’amore zero. Vorrei avere relazioni frivole, ma non riesco perché non mi piace nessuno. D’estate mi vengono dei guizzi, adesso è autunno e si ritorna in letargo".