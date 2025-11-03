Asia Argento choc: "Come ho preso l'ameba"

"Da ragazzina ero la sex symbol, ho puntato molto sul fattore esteriore delle cose - ammette nello studio di Canale 5 -. Oggi sento la pressione di dover mantenere questo fattore esteriore. Qualcosa bisogna rifarla perché sennò si casca a pezzi e dicono "Poverina è invecchiata", però se ti rifai troppo dicono 'Che ridere, sembra un pallone'. L’unica cosa deve partire da me: sono una mamma, vorrei essere una nonna e non ambisco più ad essere la più bella".

Ad aiutarla anche l'amore del pubblico, che "mi ha salvata dalla solitudine, ma allo stesso tempo vorrei costruirmi delle amicizie e persone di cui fidarmi. Sono molto spaventata dagli ultimi anni e da ciò che è successo con i tradimenti. Sto benissimo da sola, ma quando sto con le persone… sono diventata un po’ sociopatica. L’amore zero. Vorrei avere relazioni frivole, ma non riesco perché non mi piace nessuno. D’estate mi vengono dei guizzi, adesso è autunno e si ritorna in letargo".