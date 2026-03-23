Vittorio Sgarbi, il messaggio dal seggio: referendum, una bomba sul fronte del "No"

Anche Vittorio Sgarbi si è mobilitato per il referendum. Il critico d'arte è riapparso in pubblico dopo la malattia e ha votato per il referendum sulla giustizia a San Severino Marche (Macerata), città che lo vide protagonista come sindaco agli inizi degli anni Novanta. L'ex sottosegretario di Stato alla Cultura, attualmente sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone, e prosindaco di Urbino, si è presentato alle ore 21 al seggio numero 13, nella scuola in frazione di Cesolo. Ad accompagnarlo la compagna, Sabrina Colle, e il suo legale di fiducia, l'avvocato Giampaolo Cicconi. Ad accogliere Sgarbi in città, la sindaca Rosa Piermattei. Un bellissimo spot per il "Sì", a favore del quale Sgarbi si era schierato: nonostante gli acciacchi e le fatiche di questo periodo, il critico d'arte ha voluto essere al seggio. E mandare un messaggio.

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L'incontro, sottolinea la prima cittadina, "ha ribadito il legame mai interrotto tra l'illustre critico d'arte e la comunità settempedana". "Il voto ha registrato molta attenzione perché si è ritenuto che fosse un tema importante. - ha detto Sgarbi dopo aver votato, sottolineando il valore della partecipazione democratica - A San Severino Marche ho trovato persone vicine, come l'ottimo sindaco Rosa Piermattei e il mio storico avvocato Giampaolo Cicconi". La visita scrive il Comune, "non è stata solo un impegno politico ma anche un momento di convivialità nel segno della tradizione locale".