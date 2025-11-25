Ornella Vanoni, l'ultima intervista di Cazzullo un mese fa

Mercoledì 26 novembre, in prima serata su La7, Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo propone uno speciale articolato in due appuntamenti.

Dalle 21.15, nel corso della prima parte, andrà in onda L’ultima intervista a Ornella Vanoni. Un mese fa Cazzullo ha incontrato l’artista per realizzare una puntata speciale del programma: un’ora intensa in cui la voce e la personalità della cantante ripercorrono una vita straordinaria. Dai grandi amori con Giorgio Strehler e Gino Paoli alla rivalità con Mina, dal rapporto con l’arte e la musica fino alle riflessioni più intime sulla vecchiaia e sull’aldilà. Un documento inedito e prezioso, destinato a diventare il suo lascito.

A seguire, Nerone: l’incendio di Roma, la nuova puntata che riporta il pubblico nel cuore dell’Impero Romano. La notte del 18 luglio del 64 d.C. una scintilla dà origine a un incendio durato nove giorni, il più devastante della storia dell’antica capitale. Con l’aiuto degli inviati nella storia, Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, Cazzullo rivive quei momenti nei luoghi simbolo dell’impero: dalla Domus Aurea ai Fori Imperiali, da Ostia Antica alla via Appia. Ma Nerone cerca un capro espiatorio, e lo individua nella comunità cristiana. Dal Vaticano viene così raccontata anche la storia dell’altro protagonista della puntata: San Pietro. Ospiti della serata gli storici Luciano Canfora e Maurizio Ravallese, insieme al giornalista Massimo Fini.

