Mondiali 2026, la Rai interrompe la diretta su Shakira: cosa manda in onda "per errore"

Un cortocircuito in palinsesto legato a "un errore nella gestione del timing finale", spiegano da viale Mazzini, esprimendo "rammarico verso il pubblico", dopo le proteste di diversi utenti sui social. "In merito all'interruzione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio, si precisa che la Rai ha operato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli editoriali e tecnici stabiliti dalla Fifa per la gestione dell'evento", si legge in una nota dell'azienda.

Colpo di scena e imbarazzo in Rai nella serata dedicata ai Mondiali di calcio: la diretta della cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico su Rai 1 è infatti stata interrotta all'improvviso e sul più bello, per dare spazio al Tg1.

"La programmazione della diretta era regolata da una tempistica rigorosa, condivisa con l'organizzazione internazionale, che prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti della trasmissione. L'interruzione un minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira - sottolinea la Rai - è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al Tg1. Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale Rai esprime rammarico verso il pubblico". "Resta confermato che tutte le altre fasi della copertura sono state realizzate in coerenza con le indicazioni ricevute e con gli standard editoriali del servizio pubblico. La Rai - conclude la nota - ribadisce il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale dei grandi eventi internazionali".