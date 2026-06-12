Mondiali 2026, Shakira e il tam tam impazzito: "Quella sul palco non è lei"

Prima del pallone, la star dei Mondiali 2026 è Shakira: la 49enne cantante colombiana è la grande protagonista della cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico. Talmente protagonista da alimentare persino (assurde) voci complottiste. Sui media messicani e latino-americani, infatti, fin dai minuti successivi alla sua esibizione al centro del campo sulle note di Dai dai, l'inno ufficiale del torneo (per lei è la seconda volta dopo Waka waka ai Mondiali 2010 in Sudafrica), si sparge l'incredibile voce secondo la quale a esibirsi in mondovisione non sarebbe stata lei, ma una sosia. Manco fosse Vladimir Putin. Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai...

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu ⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026 Al di là delle fantasie che probabilmente accompagneranno tutto il torneo, diviso tra Messico, Stati Uniti e Canada, resta il grande spettacolo visivo del debutto. Tema della cerimonia d'apertura, che ha preceduto la gara d'esordio vinta 2-0 dai padroni di casa messicani contro il Sudafrica, è stato il "papel picado", forma d'arte decorativa messicana con la carta velina.

Mondiali 2026, il meglio e il peggio della cerimonia inaugurale all'Azteca Fuochi d'artificio, balli scatenati, musica a tutto volume (dagli idoli di casa Manà a Shakira, e non solo) e...

Così è stata realizzata l'enorme Coppa del Mondo che si è innalzata a centrocampo tra i boati del pubblico, proprio mentre al di fuori dell'Azteca divampava la protesta di alcuni manifestanti che chiedevano maggiori interventi nella ricerca dei desaparecidos messicani. E' infatti anche il Mondiale delle polemiche: dal 'caso visti' della delegazione iraniana al divieto di ingresso negli Usa all'arbitro somalo Omar Artan (designato dalla Uefa per la finale di Supercoppa Europea). "Vogliamo unire il mondo", aveva detto ieri il presidente Fifa Gianni Infantino. Per ora però il calcio è riuscito solo in parte a ricomporre le fratture generate dalla politica internazionale. "Siamo una nazione di diversità, patrimonio e orgoglio", afferma la voce narrante all'Azteca.

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